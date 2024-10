Ilfattoquotidiano.it - Marina Berlusconi: “Certi giudici nemici non di mio padre o di Meloni, ma del Paese. Governo? Giudizio positivo”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Parla deldi Giorgiasul quale esprime un “”, perché “in questi due anni ha messo in sicurezza i conti pubblici e in politica estera è stato serio e autorevole”. E, nei giorni in cui domina lo scontro tra esecutivo e Tribunale di Roma, che ha invalidato i trattenimenti di 12 richiedenti asilo nel centro albanese di Gjader, attacca “”. “Non sonodi mioo di Giorgia– dice -, ma di tutto il”., all’inaugurazione della nuova libreria Mondadori in Galleria Alberto Sordi, nel centro di Roma, si esprime in una valutazione chiara su Palazzo Chigi, entrando anche nel merito del “contributo” chiesto alle banche, che in realtà si limita a un anticipo di imposte che avrebbero versato comunque.