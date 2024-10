Ieri notte, la raccolta di racconti di Carmine Saviano sorprende per originalità (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Amico mio, forse hai ragione: dentro la vita c’è la morte. E la vita ha senso solo se si fa continuo esercizio di questa consapevolezza”, si legge verso la fine dell’ultimo racconto della raccolta Ieri notte, pubblicata da Ad est dell’equatore, del giornalista de la Repubblica e neonato scrittore Carmine Saviano. Mentre il primo racconto si apre con il protagonista che legge un manifesto funebre, quello della signora Maria Capece. Sette racconti in cui le “esistenze” riflettono e fanno i conti col concetto di morte e così facendo l’autore impone al lettore di fare la stessa cosa in un realismo magico tutto napoletano. La morte addirittura si fa suono, il suono dell’arresto cardiaco della madre di uno dei protagonisti, c’è anche l’ultima canzone ascoltata prima di suicidarsi. Ilfattoquotidiano.it - Ieri notte, la raccolta di racconti di Carmine Saviano sorprende per originalità Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Amico mio, forse hai ragione: dentro la vita c’è la morte. E la vita ha senso solo se si fa continuo esercizio di questa consapevolezza”, si legge verso la fine dell’ultimo racconto della, pubblicata da Ad est dell’equatore, del giornalista de la Repubblica e neonato scrittore. Mentre il primo racconto si apre con il protagonista che legge un manifesto funebre, quello della signora Maria Capece. Settein cui le “esistenze” riflettono e fanno i conti col concetto di morte e così facendo l’autore impone al lettore di fare la stessa cosa in un realismo magico tutto napoletano. La morte addirittura si fa suono, il suono dell’arresto cardiaco della madre di uno dei protagonisti, c’è anche l’ultima canzone ascoltata prima di suicidarsi.

