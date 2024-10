Stade Brestois-Leverkusen (Champions League, 23-10-2024 ore 18:45 ): formazioni, quote, pronostici, convocati. Xabi Alonso senza Boniface (Di martedì 22 ottobre 2024) Siamo alla terza giornata della fase a gironi di Champions League e a quota 6 in classifica troviamo sia i campioni tedeschi del Leverkusen che la grande sorpresa Stade Brestois. La squadra di Roy ha battuto sinora le due squadre austriache presenti nella competizione, e mostrato grossi miglioramenti anche in campionato. Il pareggio interno contro il Rennes rimette la squadra in corsa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Stade Brestois-Leverkusen (Champions League, 23-10-2024 ore 18:45 ): formazioni, quote, pronostici, convocati. Xabi Alonso senza Boniface Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Siamo alla terza giornata della fase a gironi die a quota 6 in classifica troviamo sia i campioni tedeschi delche la grande sorpresa. La squadra di Roy ha battuto sinora le due squadre austriache presenti nella competizione, e mostrato grossi miglioramenti anche in campionato. Il pareggio interno contro il Rennes rimette la squadra in corsa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Stade Brestois-Rennes (sabato 19 ottobre 2024 ore 17 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati - I Ty-Zefs sono a punteggio pieno nel girone di Champions e hanno riacquistato quota grazie al successo nell’ultimo turno contro il Le Havre. Sono 4 vittorie nelle ultime 5 gare per […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Tra le squadre che in Ligue1 puntano ad un piazzamento europeo al momento Stade Brestois e Rennes sono quelle più attardate in classifica e quelle che hanno perso di ... (Infobetting.com)

