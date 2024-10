Personale di Trenitalia in sciopero, mercoledì possibili disagi per chi deve mettersi in viaggio (Di martedì 22 ottobre 2024) possibili disagi mercoledì per chi deve viaggiare in treno. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del Personale mobile di Trenitalia Tper di quattro ore, dalle 11 alle 15. Trenitalia informa che "lo sciopero può comportare Cesenatoday.it - Personale di Trenitalia in sciopero, mercoledì possibili disagi per chi deve mettersi in viaggio Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)per chiviaggiare in treno. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie hanno proclamato unodelmobile diTper di quattro ore, dalle 11 alle 15.informa che "lopuò comportare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Personale di Trenitalia in sciopero - mercoledì possibili disagi per chi deve mettersi in viaggio - Possibili disagi mercoledì per chi deve viaggiare in treno. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del personale mobile di Trenitalia Tper di quattro ore, dalle 11 alle 15. Trenitalia informa che "lo sciopero può comportare... (Riminitoday.it)

24 ore di sciopero per il personale di Trenitalia : treni a rischio cancellazione o ritardi - . Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre. Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali. (Ravennatoday.it)