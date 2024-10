Dopo il record di Chepngetich la maratona non sarà più la stessa (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è più Berlino, non è più la Porta di Brandeburgo il varco a cui puntare i nostri occhi aspettando che a oltrepassarne gli archi ci sia un maratoneta che sta battendo il record del mondo. Per vent’anni, dal 2003 al 2023, sul vialone alberato di Unter Den Linden di record mondiali in maratona ne sono sfilati nove, otto maschili e uno femminile. Su per giù una volta ogni due anni ci saremmo potuti collegare a Berlino nell’ultimo weekend di settembre e avremmo assistito a un nuovo world record sui 42 chilometri. Poi, tra il 2023 e il 2024, Chicago nel giro di dodici mesi ha fatto cappotto. Prima, nel 2023, è caduto il record maschile; poi, esattamente a un anno di distanza, a Columbus Drive è sfilato quello femminile. Ultimouomo.com - Dopo il record di Chepngetich la maratona non sarà più la stessa Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è più Berlino, non è più la Porta di Brandeburgo il varco a cui puntare i nostri occhi aspettando che a oltrepassarne gli archi ci sia un maratoneta che sta battendo ildel mondo. Per vent’anni, dal 2003 al 2023, sul vialone alberato di Unter Den Linden dimondiali inne sono sfilati nove, otto maschili e uno femminile. Su per giù una volta ogni due anni ci saremmo potuti collegare a Berlino nell’ultimo weekend di settembre e avremmo assistito a un nuovo worldsui 42 chilometri. Poi, tra il 2023 e il 2024, Chicago nel giro di dodici mesi ha fatto cappotto. Prima, nel 2023, è caduto ilmaschile; poi, esattamente a un anno di distanza, a Columbus Drive è sfilato quello femminile.

