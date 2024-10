Bergamonews.it - Storie di speranza: la decima edizione del concorso “Un gancio in mezzo al cielo”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Può un’esperienza di malattia diventare un’occasione di? Può una situazione di sofferenza o di fragilità psicologica trasformarsi in un sorprendente e contagioso percorso di condivisione? L’associazione conGiulia onlus invita tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a partecipare alartistico-letterario “Uninaldi”. Giunti alla, un traguardo insperato e straordinario, raggiunto dopo un percorso che si è arricchito di anno in anno di un livello di partecipazione crescente in termini quantitativi e soprattutto qualitativi, si è deciso, come a chiudere idealmente un cerchio, di riproporre lo stesso titolo dell’di 10 anni fa. Siamo abituati a misurare l’arco temporale che divide una generazione dall’altra in 20/25 anni.