Coppia fa sesso al centro Direzionale di Napoli su una panchina vicino al tribunale in pieno giorno - VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuova scena di "degrado" a Napoli, il consigliere della 4a municipalità Armando Simeone: "Davvero scandaloso" Una Coppia si è messa a fare sesso nel centro Direzionale di Napoli su una panchina delle panchine della zona a pochi passi dal tribunale. Il VIDEO è stato girato da una delle telecam Ilgiornaleditalia.it - Coppia fa sesso al centro Direzionale di Napoli su una panchina vicino al tribunale in pieno giorno - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuova scena di "degrado" a, il consigliere della 4a municipalità Armando Simeone: "Davvero scandaloso" Unasi è messa a fareneldisu unadelle panchine della zona a pochi passi dal. Ilè stato girato da una delle telecam

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rigore Empoli-Napoli - scoppia la polemica : “È in contraddizione” - . Mentre Abisso non ha avuto minimamente dubbio sul contatto tra Anjorin e Politano, il VAR ha voluto revisionare il tutto per capire se il contatto ci fosse stato o meno. Avrebbe certamente battuto lui il calcio di rigore. Insomma, il direttore di gara ha valutato quel tipo di contatto come falloso e il VAR, al di là del check, non sarebbe potuto intervenire per mostrare ad Abisso le immagini ... (Spazionapoli.it)

Coppia a luci rosse davanti a Centro direzionale Napoli - l’ira di Fratelli d’Italia - “Il livello di insicurezza e di degrado a Napoli e in questo caso al Centro direzionale – aggiungono gli esponenti di FdI – é indecente e manifesta in tutta la sua drammaticità l’assenza di controllo e vigilanza da parte degli organi proposti. É fondamentale aumentare la sorveglianza e i controlli, il centro direzionale considerato il cuore pulsante della city non può continuare ad essere ... (Anteprima24.it)

Briatore - Sorbillo e Porzio : scoppia il Pizza gate. Quanto costa davvero una margherita sul lungomare di Napoli - . Briatore e Sorbillo all’inaugurazione di Crazy Pizza (Ansa) – notizie. La scenografia delle onde che si infrangevano sugli scogli ha accompagnato i nostri passi (e i nostri “assaggi”) lungo la tratta che congiunge questi tre terminali della pizza. Dopo l’apertura in via Veneto a Roma, tocca quindi alla “patria” della pizza: di fronte a un pubblico, per definizione, non facile. (Notizie.com)