Endless Love anticipazioni lunedì 21 ottobre | trama e streaming

Endless love - trame dal 21/10 al 26/10 : Kemal fa rapire Deniz - La ragazza accetterà quando scoprirà che il poliziotto conserva il bottone rinvenuto nella stanza di ospedale dove è stato ucciso Ozan. Asu, invece, per manipolare Tarik, gli assicurerà che lei può aiutarlo a liberarsi di Emir. Il piano di Soydere, però, andrà in porto e Deniz sarà con Zehir, che aspetterà Kemal in un luogo prestabilito. (Tvpertutti.it)

Endless Love : anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2024 - Le tensioni tra i due uomini raggiungono livelli altissimi, e sembra che uno scontro finale sia sempre più vicino. Asu mente per proteggersi Nel frattempo, Asu, sempre più intrappolata nelle sue bugie e manipolazioni, farà una dichiarazione sconvolgente. Zeynep e il test di gravidanza: le anticipazioni di Endless Love Un altro momento clou sarà quello che riguarda Zeynep, la sorella di Kemal, ... (Velvetmag.it)

Endless Love anticipazioni 21 ottobre : Emir sospetta di Kemal ma Asu fornisce un alibi a suo marito - Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata. Emir, colpito dalla rabbia, comincia a sospettare che ci sia …. Anticipazioni di Endless Love: Leyla e Ayhan hanno un piano per salvare Kemal Dopo l'incidente che ha messo in pericolo la vita di Nihan, ... (Movieplayer.it)