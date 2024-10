Triathlon, Cassandre Beaugrand vince anche a Torremolinos ed è la nuova campionessa del mondo! (Di sabato 19 ottobre 2024) La transalpina Cassandre Beaugrand chiude da imbattuta nelle gare individuali la stagione 2024 di Triathlon e, dopo essersi aggiudicata l’oro alle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024 ed aver vinto le tappe di Cagliari ed Amburgo (Germania) delle World Championship Series, conquista il titolo mondiale vincendo anche la gara delle Finali di Torremolinos, in Spagna. In casa Italia ottavo posto nella prova odierna per Bianca Seregni, mentre si piazza 17ma Alice Betto, infine termina 23ma Verena Steinhauser. Grande prova di forza della transalpina, che va fuori rotta nella frazione di nuoto, si ritrova nelle ultime posizioni e poi inizia una furiosa rimonta al termine della quale va a vincere in solitaria la gara, conquistando il titolo iridato, chiudendo in 1:56:44. Oasport.it - Triathlon, Cassandre Beaugrand vince anche a Torremolinos ed è la nuova campionessa del mondo! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La transalpinachiude da imbattuta nelle gare individuali la stagione 2024 die, dopo essersi aggiudicata l’oro alle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024 ed aver vinto le tappe di Cagliari ed Amburgo (Germania) delle World Championship Series, conquista il titolo mondialendola gara delle Finali di, in Spagna. In casa Italia ottavo posto nella prova odierna per Bianca Seregni, mentre si piazza 17ma Alice Betto, infine termina 23ma Verena Steinhauser. Grande prova di forza della transalpina, che va fuori rotta nella frazione di nuoto, si ritrova nelle ultime posizioni e poi inizia una furiosa rimonta al termine della quale va are in solitaria la gara, conquistando il titolo iridato, chiudendo in 1:56:44.

