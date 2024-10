Maltempo, devastata la provincia di Livorno. Campiglia e Suvereto in ginocchio, a Cecina scuole chiuse: "Ferita profonda, ora la conta dei danni" (Di sabato 19 ottobre 2024) La sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, parla di "un'emergenza mai vista prima" mentre Jessica Pasquini (Suvereto) sottolinea come "ci vorranno mesi per ripristinare il tutto". Resta drammatica la situazione nei due comuni livornesi, tra i più colpiti dall'ondata di Maltempo che ha Livornotoday.it - Maltempo, devastata la provincia di Livorno. Campiglia e Suvereto in ginocchio, a Cecina scuole chiuse: "Ferita profonda, ora la conta dei danni" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La sindaca diMarittima, Alberta Ticciati, parla di "un'emergenza mai vista prima" mentre Jessica Pasquini () sottolinea come "ci vorranno mesi per ripristinare il tutto". Resta drammatica la situazione nei due comuni livornesi, tra i più colpiti dall'ondata diche ha

Maltempo : alluvione del Cornia - salvate 30 persone a Campiglia Marittima. A Suvereto evacuata casa di cura - . A Campiglia Marittima, provincia di Livorno, sono state soccorse 30 persone minacciate dall’innalzamento dell’acqua generato dalla rottura dell’argine del fiume Cornia. Squadre dei vigili del fuoco in azione, in varie province toscane, nella notte fra giovedì 17e venerdì 18 ottobre 2024. A Suvereto (LI) evacuati gli ospiti di una casa di cura L'articolo Maltempo: alluvione del Cornia, salvate ... (Firenzepost.it)

Maltempo in Toscana - danni e allagamenti a Campiglia Marittima e Suvereto : evacuata una casa di cura. Foto e video - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Strade come fiumi, persone evacuate, numerose chiamate ai vigili del fuoco e viabilità, in alcuni tratti, compromessa. Questa la situazione che da ieri, giovedì 17 ottobre, stanno vivendo gli abitanti di Campiglia Marittima e Suvereto, comuni in... (Livornotoday.it)

Maltempo in provincia di Livorno - nubifragi e inondazioni tra Suvereto e Campiglia M.ma : "Territori allagati e strade pericolose". Foto e video - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Un mese fa un violento temporale mise in ginocchio San Vincenzo e Donoratico. Oggi, giovedì 17 ottobre, distanza di neanche 30 giorni, lo stesso scenario si è ripetuto in altri due comuni della provincia di Livorno: Campiglia Marittima (compresa... (Livornotoday.it)