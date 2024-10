Quali sono i fiumi a rischio in Emilia Romagna sabato 19 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – Maltempo in Emilia Romagna: ci aspetta un sabato molto impegnativo dal punto di vista meteorologico e idraulico. Pioverà molto a partire dalle 8 del mattino circa un po’ su tutta l’Emilia Romagna e continuerà fino a domenica mattina. Arpae Emilia Romagna ha emanato un’allerta rossa, in quanto c’è la possibilità che il superamento dei livelli idrometrici critici dei fiumi causino dei danni. Se le piogge intense di ieri sera, infatti, sono cadute di più sull’Alto Appennino bolognese e modenese (dove hanno creato disagi, come allagamenti, frane e strade chiuse), domani saranno più intense nella parte più bassa della regione, quindi la zona collinare e la pianura. Ilrestodelcarlino.it - Quali sono i fiumi a rischio in Emilia Romagna sabato 19 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 182024 – Maltempo in: ci aspetta unmolto impegnativo dal punto di vista meteorologico e idraulico. Pioverà molto a partire dalle 8 del mattino circa un po’ su tutta l’e continuerà fino a domenica mattina. Arpaeha emanato un’allerta rossa, in quanto c’è la possibilità che il superamento dei livelli idrometrici critici deicausino dei danni. Se le piogge intense di ieri sera, infatti,cadute di più sull’Alto Appennino bolognese e modenese (dove hanno creato disagi, come allagamenti, frane e strade chiuse), domani saranno più intense nella parte più bassa della regione, quindi la zona collinare e la pianura.

