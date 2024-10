Gaeta.it - Assolto istruttore di nuoto accusato di violenza sessuale: il caso sconvolge il mondo dello sport

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recentegiudiziario ha suscitato scalpore nel panoramaivo. Undidi 28 anni è statodall’accusa diaggravata nei confronti di un’atleta di 14 anni, che allenava. L’assoluzione è stata confermata da fonti ufficiali, tra cui il Messaggero Veneto. L’episodio, che ha sollevato interrogativi su comportamenti e dinamiche all’interno del, trova radici in un evento avvenuto durante i Campionati italiani di. Il contesto dell’accusa e i fatti contestati L’incidente si è verificato il 10 agosto 2021, presso un hotel di Roma, dove una squadra difriulana era in trasferta per competere a livello nazionale.