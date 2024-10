Lanazione.it - Estra, dimissioni di Irace. Domani cda sulle deleghe

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha dato lenel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre il direttore generale diAlberto. "Il Gruppo– si legge nella nota ufficialle – intende ringraziareper il lavoro svolto in questi mesi. L’azione strategica di tutta la governance die l’impegno quotidiano di tutti i dipendenti hanno contribuito al raggiungimento di ottimi risultati e ad un importante miglioramento delle performance, con l’Ebitda in crescita del 22% rispetto al 2023 e l’utile netto in miglioramento del 61% rispetto allo stesso periodo, frutto anche della costante crescita degli investimenti (+18% rispetto allo scorso anno).