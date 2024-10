Napoli: Kvara, Meret, Raspadori (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha parlato soprattutto del Napoli Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Rinnovo Kvara? Le parti si incontreranno a fine ottobre per provare a trovare l’accordo: al momento il gap resiste perché il Napoli ha offerto 6 mln annui ma il calciatore ne chiede 8. Difficilmente il club partenopeo alzerà l’offerta, ritenendo di aver fatto il massimo sforzo possibile per riconoscere al calciatore georgiano quanto fatto finora in maglia azzurra. A sbloccare la trattativa potrebbe essere un accordo sulla clausola: abbassare il valore della stessa per fornire al 77 una exit strategy abbordabile potrebbe essere la chiave di volta della lunga trattativa”. Terzotemponapoli.com - Napoli: Kvara, Meret, Raspadori Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha parlato soprattutto delLuca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Rinnovo? Le parti si incontreranno a fine ottobre per provare a trovare l’accordo: al momento il gap resiste perché ilha offerto 6 mln annui ma il calciatore ne chiede 8. Difficilmente il club partenopeo alzerà l’offerta, ritenendo di aver fatto il massimo sforzo possibile per riconoscere al calciatore georgiano quanto fatto finora in maglia azzurra. A sbloccare la trattativa potrebbe essere un accordo sulla clausola: abbassare il valore della stessa per fornire al 77 una exit strategy abbordabile potrebbe essere la chiave di volta della lunga trattativa”.

