Lapresse.it - Davide Rebellin, condannato a quattro anni il camionista accusato di averlo investito e ucciso

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Iltedesco Wolfgang Rieke,di averenel 2022 il campione di ciclismoa Montebello Vicentino, è statodi reclusione dal tribunale di Vicenza., che aveva 51, si stava allenando lungo la Strada regionale quando venne travolto dal camion guidato dall’uomo che non si fermò a prestare soccorso. Per questo nei suoi confronti era scattata l’accusa di omicidio stradale. Per lui, il pm aveva chiesto una condanna a cinque, dopo che nel dicembre scorso il gip aveva respinto la richiesta di patteggiamento a tree 11 mesi di reclusione presentata dai legali di Rieke. L’avvocato, Andrea Nardin, contattato da LaPresse, ha annunciato appello contro la sentenza.