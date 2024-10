Ilrestodelcarlino.it - Addio all’avvocato Marco Angelini : "Il lavoro l’aveva salvato dai guai"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avvocati riminesi piangono la scomparsa del collega. Classe 1960, si è spento sabato in ospedale a 64 anni. Ad agosto gli avevano diagnosticato un tumore: la malattia non gli ha dato scampo. È una storia da raccontare, quella di. Una vita difficile, passata attraversocon la giustizia e altre dolorose vicende personali cheno profondamente segnato. Una storia di rinascita. Perché a 40 annidecise di rimettersi a studiare e riuscì a dare gli ultimi mesi che gli mancavano per laurearsi, diventando poi finalmente avvocato nel 2007. "Per me è stato come un figlio", racconta l’avvocato Aldo Grassi. Fu lui a prenderlo sotto la sua ala e a incoraggiarlo a riprendere gli studi. "Ricordo il nostro primo incontro come fosse ieri. Era il 2000, avevo organizzato un convegno di diritto sui danni punitivi.