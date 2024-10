L’era glaciale: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 12 ottobre 2024) L’era glaciale: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1 Questa sera, sabato 12 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale, film d’animazione del 2002 diretto da Chris Wedge; prodotto dai Blue Sky Studios, in co-produzione con 20th Century Fox Animation, e distribuito dalla 20th Century Fox. Co-diretto da Carlos Saldanha e basato su un racconto originale di Michael J. Wilson, il film è primo capitolo del franchise de “L’era glaciale” (nonché primo lungometraggio Blue Sky in assoluto). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 20.000 anni fa circa, nell’epoca Paleolitica, un’era glaciale sta per abbattersi sulla Terra minacciando le specie viventi di rimanere senza cibo o morire per il freddo. Gran parte degli animali decide così di migrare verso sud, nel tentativo di scampare al gelo. Tpi.it - L’era glaciale: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di sabato 12 ottobre 2024): trama, personaggi e streaming delsu Italia 1 Questa sera, sabato 12 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondad’animazione del 2002 diretto da Chris Wedge; prodotto dai Blue Sky Studios, in co-produzione con 20th Century Fox Animation, e distribuito dalla 20th Century Fox. Co-diretto da Carlos Saldanha e basato su un racconto originale di Michael J. Wilson, ilè primo capitolo del franchise de “” (nonché primo lungometraggio Blue Sky in assoluto). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 20.000 anni fa circa, nell’epoca Paleolitica, un’erasta per abbattersi sulla Terra minacciando le specie viventi di rimanere senza cibo o morire per il freddo. Gran parte degli animali decide così di migrare verso sud, nel tentativo di scampare al gelo.

