Inchiesta su conti correnti spiati: nel mirino le sorelle Meloni, ministri, calciatori, attori. Il bancario ha agito da solo? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un dipendente di Banca Intesa, indagato dalla Procura di Bari e anche licenziato dall'istituto di credito, è accusato di aver spiato quasi settemila conti correnti di personaggi in vista. A cominciare dall'accesso abusivo ai conti della premier Giorgia Meloni, di sua sorella Arianna, capo della segreteria politica di FdI, e anche dell'ex compagno del capo del governo, il giornalista Andrea Giambruno, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dei ministri Crosetto e Santanché.

