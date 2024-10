Lettera43.it - Pedro Sánchez svela nuove misure sull’immigrazione criticando le politiche restrittive dell’Ue

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercoledì il premier spagnoloha annunciatoper facilitare il collocamento degli immigrati in Spagna,i governi europei che negli ultimi anni hanno inasprito i controlli alle frontiere. Paesi come Germania, Slovacchia e Ungheria hanno reintrodotto controlli temporanei alle frontiere, mentre l’Italia sta puntando sull’esternalizzazione della gestione dei flussi migratori, stipulando accordi con governi instabili o autoritari, come quelli di Libia e Tunisia, per finanziare centri di detenzione. Mentre l’Unione europea rende piùle proprieha dichiarato che la Spagna intraprenderà un percorso diverso, destinando risorse all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e alla semplificazione delle procedure di residenza.