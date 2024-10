Bergamonews.it - “NutriAmo Bergamo”: al via la raccolta alimentare benefica in più di 50 aziende bergamasche

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Confindustria, in collaborazione con Bancodella Lombardia, promuove “”, una campagnaa supporto di coloro che, ae in Lombardia, sono in difficoltà nel sostenere la spesa minima per la loro alimentazione. L’obiettivo è dar vita a numerosi centri temporanei didi cibo all’interno delle sedi aziendali, coinvolgendo i dipendenti sull’importanza della donazione a favore di chi ha più bisogno. La campagna, destinata alladi alimenti a lunga conservazione, sarà attiva dal 14 al 18 ottobre.