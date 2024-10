40 anni di “Ken il guerriero”: la festa nei cinema del Lazio solo il 14, 15, 16 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) È uno degli anime più amati di sempre con milioni di fan in tutto il mondo IL cinema FESTEGGIA I 40 anni DI KEN IL guerriero CON “KEN IL guerriero – IL FILM” A 40 anni dal debutto della serie anime, le sale italiane celebrano il leggendario personaggio di Tetsuo Hara e Buronson con il primo lungometraggio animato dedicato al maestro della scuola di Hokuto Nel Lazio aderiscono i seguenti cinema: Anzio Astoria 16-ott Aprilia Lux Colleferro Ariston Fiano Romano Cineplex Feronia Fiumicino Uci Parco Leonardo Frascati Politeama Frosinone Dream cinema Guidonia The Space Latina Oxer Rieti Moderno Roma Adriano Roma Alhambra Roma Andromeda Roma Atlantic Roma Lux Roma Odeon Multiscreen Roma The Space Magliana Parco De’ Medici Roma The ... Romadailynews.it - 40 anni di “Ken il guerriero”: la festa nei cinema del Lazio solo il 14, 15, 16 ottobre Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È uno degli anime più amati di sempre con milioni di fan in tutto il mondo ILFESTEGGIA I 40DI KEN ILCON “KEN IL– IL FILM” A 40dal debutto della serie anime, le sale italiane celebrano il leggendario personaggio di Tetsuo Hara e Buronson con il primo lungometraggio animato dedicato al maestro della scuola di Hokuto Neladeriscono i seguenti: Anzio Astoria 16-ott Aprilia Lux Colleferro Ariston Fiano Romano Cineplex Feronia Fiumicino Uci Parco Leonardo Frascati Politeama Frosinone DreamGuidonia The Space Latina Oxer Rieti Moderno Roma Adriano Roma Alhambra Roma Andromeda Roma Atlantic Roma Lux Roma Odeon Multiscreen Roma The Space Magliana Parco De’ Medici Roma The ...

