A Treviglio arrivano le più belle produzioni nazionali di teatro ragazzi

(Di lunedì 7 ottobre 2024). Accanto alla stagione di prosa del TNT, promossa dall’Amministrazione comunale die firmatade Gli Incamminati con la direzione artistica di Gabriele Allevi, torna anche quest’anno la stagione di. Un appuntamento ormai consolidato quanto atteso dalle famiglie che attendono la proposta teatrale della domenica pomeriggio trevigliese. Come ogni anno la ricerca dei titoli per la stagione di “in famiglia”, questo il titolo del contenitore dedicato ai piccoli spettatori, porta in scena le più rinomate compagnie teatrali di respiro nazionale con un cartellone di ben cinque titoli che spaziano dai grandi classici del mondo dell’infanzia apiù contemporanee, sia nella drammaturgia che nella messa in scena.