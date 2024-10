Regionali, la candidata Proietti inaugura il comitato elettorale. Lo slogan: "in cammino per l'Umbria" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Felici che questa campagna elettorale sia anche occasione di socialità": con queste parole la candidata Presidente alla Regione dell'Umbria, Stefania Proietti, ha inaugurato la sede del comitato elettorale in via Mario Angeloni a Perugia. Un edificio oggetto di rigenerazione urbana che resterà (Di domenica 6 ottobre 2024) "Felici che questa campagnasia anche occasione di socialità": con queste parole laPresidente alla Regione dell', Stefania, hato la sede delin via Mario Angeloni a Perugia. Un edificio oggetto di rigenerazione urbana che resterà (Perugiatoday)

