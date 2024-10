La Juve spreca e viene punita. 1-1 con il Cagliari: scappa il Napoli (Di domenica 6 ottobre 2024) Torino – La Juventus non riesce a portare a casa i tre punti nella settima giornata di campionato di Serie A contro il Cagliari. Un match caratterizzato da emozioni, colpi di scena e ben due legni, che termina con un pareggio 1-1, con la squadra di Thiago Motta che spreca l’occasione di restare a contatto con la vetta della classifica.Leggi anche: Bagnaia trionfa al GP del Giappone: accorciato il distacco da Martin Vlahovic apre le danze, Marin risponde dal dischetto Al 15? è la Juventus a passare in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Dopo un lungo check al VAR, l’arbitro Marinelli ha concesso il penalty per un tocco di mano di Luperto su un colpo di testa di Gatti. Vlahovic non ha fallito l’occasione, spiazzando Scuffet e portando i bianconeri avanti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Torino – Lantus non riesce a portare a casa i tre punti nella settima giornata di campionato di Serie A contro il. Un match caratterizzato da emozioni, colpi di scena e ben due legni, che termina con un pareggio 1-1, con la squadra di Thiago Motta chel’occasione di restare a contatto con la vetta della classifica.Leggi anche: Bagnaia trionfa al GP del Giappone: accorciato il distacco da Martin Vlahovic apre le danze, Marin risponde dal dischetto Al 15? è lantus a passare in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Dopo un lungo check al VAR, l’arbitro Marinelli ha concesso il penalty per un tocco di mano di Luperto su un colpo di testa di Gatti. Vlahovic non ha fallito l’occasione, spiazzando Scuffet e portando i bianconeri avanti. (Thesocialpost)

