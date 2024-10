Chiara Ferragni e Fedez: verso il divorzio consensuale. Lei pronta ad accollarsi i figli (Di domenica 6 ottobre 2024) Hanno problemi, Chiara Ferragni e Fedez: e si sono decisi a separare le loro strade. In modo consensuale. Chiara, pur di chiudere senza intavolare battaglie con Fedez, è disposta a tutto. L'influencer non ha più alcuna intenzione di "mercanteggiare" con il rapper: si accollerebbe le spese per il mantenimento dei figli che, si apprende, terrà con sé e che lui potrà vedere a week-end alterni L'articolo Chiara Ferragni e Fedez: verso il divorzio consensuale. Lei pronta ad accollarsi i figli proviene da Firenze Post. (Di domenica 6 ottobre 2024) Hanno problemi,: e si sono decisi a separare le loro strade. In modo, pur di chiudere senza intavolare battaglie con, è disposta a tutto. L'influencer non ha più alcuna intenzione di "mercanteggiare" con il rapper: si accollerebbe le spese per il mantenimento deiche, si apprende, terrà con sé e che lui potrà vedere a week-end alterni L'articoloil. Leiadproviene da Firenze Post. (firenzepost)

La doppia partita di Chiara Ferragni. Faccia a faccia con i pm sul Pandoro gate, separazione senza guerre con Fedez - Un confronto che potrebbe diventare un passaggio obbligato se si vuole cercare di far cambiare idea ai pm e ottenere la richiesta di archiviazione. Archiviato Fedez e affrontata la battaglia legale, per lei, “C’è ancora domani”. E concentrarsi così sulla vicenda giudiziaria che le ha rovinato la ... (Ilgiorno)

Chiara Ferragni e Fedez verso l’accordo di separazione: «Addio consensuale, lei si occuperà del mantenimento dei figli» - Con l’inchiesta per truffa aggravata per i casi pandoro e uova di Pasqua ormai giunta a conclusione, Chiara Ferragni intende arrivare presto a un accordo di separazione con il futuro ex marito Federico Lucia, in arte Fedez. Per chiudere la trattativa e giungere a una separazione consensuale ... (Open.online)

Chiara Ferragni e Fedez verso una separazione consensuale. Lei disposta ad accollarsi le spese di mantenimento dei figli - Ebbene, stando alle indiscrezioni, Chiara vorrebbe evitare di intavolare battaglie con Fedez e – salvo incidenti di percorso – entrambi puntano a un addio consensuale. Lei, con la chiusura dell’indagine sul caso Pandoro che la vede indagata con l’ipotesi di truffa aggravata; lui coinvolto (non ... (Ilgiorno)