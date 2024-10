Per Geolier nel Tour 2025 due nuovi concerti a Milano e Roma

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(ITALPRESS) –dopo ida record allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il tutto esaurito in ogni venue che l’ha visto protagonista quest’estate, a sei mesi dall’inizio delnei palasport ha già conquistato sold out, raddoppi e triplette, arrivando già a quota 350.000 biglietti venduti per i suoi live tra il 2024 e il. Dopo il sold out della prima data di, il calendario del “Live” oggi si arricchisce di un altro tutto esaurito, quello della data die di dueappuntamenti: il 22 marzo si aggiunge la seconda data all’Unipol Forum di Assago () e il 30 marzo triplica il live al Palazzo dello Sport di. I biglietti saranno in vendita da oggi, mercoledì 2 ottobre, alle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.magellano.it. foto: ufficio stampa Help Media (ITALPRESS).