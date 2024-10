Se la morte di Nasrallah lega ancor di più le guerre della Russia e dell’Iran

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Titolari a giorni alterni dei notiziari – “E ora passiamo all’altra guerra” – guerra in Ucraina e guerra in medio oriente vanno sempre piùndosi e dipendendo l’una dall’altra. Scrivo, lunedì, mentre il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, è a Teheran per incontrare il presidente Masoud Pezeshkian, e non so che cosa si siano detti né con quanta tenerezza si siano salutati. L’incontro era in calendario, in previsione del summit dei Brics da tenere fra il 22 e il 24 ottobre a Kazan, la capitalerepubblica russa del Tatarstan. In quella circostanza, Pezeshkian incontrerà Putin. La posizione del presidente iraniano è delle più incresciose.