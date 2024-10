MagicLand dal 12 ottobre al 3 novembre si festeggerà Halloween

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (askanews) – Quest’anno a, dal 12al 3, siunsenza precedenti, con atmosfere da brivido ed esperienze emozionanti ed indimenticabili, in grado di intrattenere il pubblico di ogni età. Il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia offrirà ai suoi visitatori grandi novità e due i temi diversi e coinvolgenti: – Un“spaventosamente unico” nel suo genere, imperdibile e ricco di attività con ben 20 attrazioni a tema: 6 horror house, 2 percorsi per la famiglia, 2 spettacoli teatrali, 7 parate ed animazioni itineranti, 3 serate di intrattenimento musicale con show, Dj set ed attrazioni aperte fino a mezzanotte, che renderanno davvero speciale l’esperienza al Parco per i visitatori di ogni età; – Día de Muertos: un’assoluta novità per, ed un’esperienza unica in Italia.