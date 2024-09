La Mens Sana soffre ma poi si impone Gara combattuta contro l’ostico Arezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)7974: Tilli, Belli 10, Pannini 5, Ragusa 5, Marrucci 7, Pucci 7, Sabia, Maghelli 4, Prosperanti ne, Neri 9, Prosek 18, Tognazzi 14. Coach: Betti.: Scortica, Toia 15, Nica ne, Iannicelli, Marcantoni ne, Buzzone 15, Lemmi 11, Prenga 19, Vagnuzzi, Kader 6, Terrosi, Bischetti 8. Coach: Fioravanti. Arbitri: Barbarulo, Barbini. Parziali: 24-16, 52-34, 62-59. SIENA – Vittoria sofferta per lache fa suo il match d’esordio in campionato battendo al PalaEstraper 79-74, al termine della più classica delle partite double-face per i biancoverdi: tanto positivi nel primo tempo quanto in difficoltà nella seconda metà di. È stato di Marrucci il primo canestro del campionato della, inaugurando un primo quarto in cui la squadra di Betti ha provato ad aumentare il numero dei possessi.