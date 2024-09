Empoli in stato di grazia i viola in ripresa | al Castellani in scena un derby da tripla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Come nel 2006, l’arriva aldell’Arno davanti ai rivali gigliati. Alsi augurano che non finisca come allora (2-1 per gli ospiti); tuttavia l’edizione numero 15 della sfida nell’impianto empolese vede le due squadre divise solo da tre punti. Quanto allod’animo, gli azzurri di Roberto D’Aversa stanno volando sul velluto. Il successo infrasettimanale in Coppa Italia al Grande Torino sui granata capoclassifica ha regalato alla città l’ebbrezza di un nuovo, a dicembre, agli ottavi. L’undici di D’Aversa è terzo in classifica con 9 punti, frutto di due vittorie e tre pareggi, la miglior partenza nella storia del club in Serie A. Il dato più sorprendente è la solidità difensiva. L’ha subito finora due gol: nei quattro top campionati europei solo sei club hanno fatto meglio.