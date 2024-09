Alluvione in Romagna il ponte-tappo sul Lamone | la destra accusa la Regione Nel 2023 una petizione e gli appelli a governo commissario e Rfi | Nessuna risposta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le immagini di rami, tronchi e detriti che hanno ostruito ilferroviario sul fiume(nel Comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna) hanno fatto il giro del web e sono state rilanciate da tv e giornali. Queldi legna accumulata sotto ilè stata, infatti, una delle principali cause dell’esondazione del fiume che ha colpito le zone vicine. E per i partiti di, quelle immagini sono state l’occasione per attaccare la. Lo ha fatto anche la candidata del centroalle prossime elezioni regioni: “Non sono stati tolti i tronchi dai fiumi, non sono stati aperti gli archi dei ponti. Si sono rotti gli argini negli stessi punti dell’del?, ha attaccato Elena Ugolini sottolineando che “in questi 54 anni da quando è nata lanon è stato fatto un piano didelle acque serio”.