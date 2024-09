Guida turistica senese denuncia | Derubata in pieno centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Siena, 19 settembre 2024 – «Ho girato il mondo. Sono stata in Moldavia e Romania, in Inghilterra e in Tunisia, il passaporto nella borsa e non mi era mai successo niente. Mi hanno derubato instorico a Siena senza mi accorgessi di nulla. Via portafoglio, card, soldi, libretto degli assegni, persino la vecchia licenza per esercitare la professione, che nel periodo del covid mi ha consentito di ottenere i rimborsi. Non pensavo che potesse accadere proprio nella mia Siena». Un fiume in piena la donna che ieri, intorno alle 12.30, è stata presa di mira da qualcuno che, evidentemente, ha tenuto d’occhio le sue mosse. Riuscendo in un tratto centralissimo, quanto breve, a sfilarle il borsello senza che se ne accorgesse. Sulle prime ha segnalato alla Municipale l’accaduto «ma oggi andrò dai carabinieri per la. Spero che dalle telecamere si risalga all’autore», dice.