Tv si gira Bridgerton 4 la nuova stagione incentrata su Benedict

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (askanews) – Al via le riprese della quartadi “”; l’annuncio è arrivato da Netflix e Shondaland. Lasi concentrerà sul secondogenito,(Luke Thompson) e sulla sua ricerca dell’affascinante Dama in Argento, Sophie Baek (Yerin Ha). Al cast principale della serie si aggiungono Katie Leung che sarà Lady Araminta Gun: due volte sposata e due volte vedova, ha due figlie che debuttano sul mercato del matrimonio in questae sente la pressione di far sposare almeno una di loro; Michelle Mao nei panni di Rosamund Li, figlia maggiore di Araminta che in questaposa gli occhi sued è determinata a ottenere ciò che vuole. Inoltre Isabella Wei sarà Posy Li, sorella minore e molto più gentile di Rosamund; Emma Naomi nei panni di Alice Mondrich e Hugh Sachs in quelli di Brimsley.