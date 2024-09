Milan Barbara Berlusconi | San Siro vicenda umiliante siamo tornati al 2019! L’attacco

Leggi tutta la notizia su dailymilan

Barbara Berlusconi – la figlia dell'ex patron del Milan e compianto Silvio Berlusconi – non ci sta e attacca la città di Milano per com'è stata gestita la questione stadio. Secondo l'ex-amministratrice delegata del club di via Aldo Rossi, con la situazione di San Siro si continua a tirare avanti una telenovela che prosegue da diversi anni: "La vicenda dello stadio è imbarazzante per una città come Milano simbolo di modernità, innovazione e che ha sempre precorso i tempi. Una commedia all'italiana vera e propria fatta appositamente per non decidere nulla".