Cesena derby al cardiopalma La rimonta l’illusione poi il pari

(Di sabato 14 settembre 2024)2 Modena 2(3-4-2-1): Pisseri; Mangraviti, Ciofi, Curto; Adamo (33’ st Ceesay), Calò, Bastoni (43’ st Chiarello), Donnarumma (43’ st Celia); Berti (20’st Kargbo), Antonucci; Shpendi (34’ st Van Hooijdonk). A disp.: Klinsmann, Chiarello, Mendicino, Prestia, Piacentini, Wade, Francesconi, Pieraccini. All.: Mignani. MODENA (4-3-2-1): Gagno; Di Pardo, Zaro, Caldara, Cotali (1’st Idrissi); Battistella, Gerli, Santoro (1’ st Abiuso); Palumbo, Caso (18’ st Bozhanaj, dal 43’ st Cauz); Mendes (20’ st Pergreffi). A disp.: Sassi, Beyuku, Magnino, Duca, Gliozzi, Dellavalle, Defrel. All.: Bisoli. Arbitro: Monaldi di Macerata. Reti: 28’ pt Mendes, 39’ pt Bastoni, 46’ pt Shpendi (rig.), 11’ st Zaro Note: Spettatori presenti 13.974, 1.600 ospiti. Espulso al 20’ st Caldara. Ammoniti Cotali e Palumbo per il Modena, Spendi per il. Recupero: 2’ e 5’.