Treno deragliato a Milano ritardi fino a 90 minuti sulla tratta dell’Alta Velocità

(Di venerdì 13 settembre 2024) Venerdì mattina a, ilrd 2411, con circa 200 passeggeri a bordo e proveniente da Domodossola, è entrato in collisione con un vagone merci. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6.30 in via Pallanza, all’incrocio con viale Fulvio Testi, vicino alla stazione FS di Greco. Ferito il macchinista 24enne, che ha frenato in tempo, e quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale con contusioni. Le loro condizioni sembrano non destare preoccupazioni. L’incidente ha provocato un rallentamento della circolazione ferroviaria nel nodo di. I treni in arrivo e in partenza da Torino e Domodossola stanno percorrendo linee alternative, con un aumento del tempo di viaggio di circa un’ora. La dinamica dell’incidente Secondo le prime indagini, il deragliamento sarebbe stato causato da un urto tra unmerci e uno passeggeri.