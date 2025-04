Anteprima24.it - Benevento, saranno intitolate strade in città a Bettino Craxi e Carlo Acutis

Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato indirizzo affinché duecittadine, da individuarsi nelle prossime settimane, sianoal già presidente del Consiglio dei Ministrie al Beato.“La decisione di dedicare una via anelladi– spiega il Sindaco – che abbiamo assunto stamane in Giunta, la rivendico orgogliosamente: la statura di statista ormai gli è riconosciuta in maniera trasversale, ma io fui il primo ministro della Giustizia ad andare ad Hammamet a mettere un fiore sulla sua tomba, nel 2007. Mi attirai critiche: ma lo ritenevo necessario. Oggi con questa decisione, si chiude un cerchio che è anche un messaggio simbolico per l’armistizio necessario tra politica e magistratura.