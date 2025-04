Vi dico di Pippo Baudo Katia Ricciarelli rivelazioni e annuncio a sorpresa

Leggi su Caffeinamagazine.it

A volte, anche l’amore che finisce lascia dentro un vuoto che il tempo non riesce a colmare. È quello che traspare dalle parole di, che a distanza di quasi vent’anni dalla separazione con, torna a parlare con sincerità e nostalgia di un legame che, per lei, non si è mai del tutto spezzato.Ospite della trasmissione Storie di donne al bivio weekend, condotta da Monica Setta su Rai2, la celebre soprano si è lasciata andare a un racconto intimo e toccante. “L’ho amato moltissimo e non l’ho mai dimenticato. Il giorno del mio compleanno, il 18 gennaio, ho aspettato una sua telefonata. Anche solo due parole, un semplice augurio mi sarebbe bastato.” Parole semplici, ma dense di sentimento, pronunciate con la sincerità di chi ha vissuto un amore importante e ancora oggi non riesce a voltare del tutto pagina.