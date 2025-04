.com - Calcio Serie D / Idaro lascia la Vigor Senigallia, attive le prevendite per l’Aquila

Il francese da tempo non giocava, in Abruzzo 500 biglietti per i tifosi senigalliesi, 3 Aprile 2025 – LariBenjamina poche ore dal match contro, trentesima giornata diD girone F.La società sottolinea:“Lasaluta e ringrazia il calciatore Benjamin. Le due parti hanno risolto il contratto di comune accordo. Grazie Benjamin per il tuo contributo e in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera!”., francese classe 2005, centrocampista, era arrivato dalle giovanili del Bologna: all’inizio ha trovato spazio, poi, dopo aver anche segnato un gol decisivo in Coppa Italia contro la Sambenedettese, è uscito dalle rotazioni e da mesi non era nemmeno in panchina.Chiude la sua esperienza senigalliese con 9 presenze e 0 reti in campionato.