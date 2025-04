Anteprima24.it - Campania, sono dazi amari. Il Pd: “A rischio 3.252 posti, colpiti settori vitali”

Tempo di lettura: 2 minutiPer la, adesso,. Il Pd campano fa due conti, dopo la stretta di Trump. E annuncia conseguenze gravi sull’economia locale. “Nel 2024 laha esportato 1,9 miliardi di euro di prodotti verso gli Stati Uniti” spiega la nota del partito. Ma ora “con ial 20% voluti da Trump, il conto rischia di essere salatissimo”. Ivoluti dal presidente Usascattati alle 00:01 americane (le 6:01 in Italia) sulle auto e sui camion leggeri di fabbricazione estera. I pezzi di ricambio per automobili sarannoentro il 3 maggio, secondo un avviso del Federal Register.Stando ai dem della, i contraccolpi potrebbero essere i seguenti: -67,6% sull’export di auto; -34% per l’alimentare trasformato; -25% sulle macchine industriali.