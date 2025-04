Panorama.it - Federica Brignone, brutto infortunio: sarà operata

Finale di stagione drammatico per, la fuoriclasse dello sci azzurro reduce dalla conquista della Coppa del Mondo generale per la seconda volta in carriera con le coppe di discesa libera e gigante come contorno. La valdostana è stata protagonista di una bruttissima caduta nel corso della seconda manche del gigante degli Assoluti in Val di Fassa e si è procurata una terribile serie di fratture che la costringeranno a un lungo stop.Il bollettino della Federsci non lascia spazio a interpretazioni: “Frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra”, una diagnosi che ha spinto la commissione Medica FISI a predisporre il trasferimento presso la clinica “La Madonnina” di Milano per nuovi esami radiologici così da stabilire il percorso chirurgico.