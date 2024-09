Calendario Europei ciclismo 2024 oggi | orari 12 settembre tv programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Seconda giornata deglidisu stradanella Limburgo belga che sono cominciati oltre le migliori aspettative per l’Italia, con una cronometro individuale élite maschile che è stata trionfale, grazie alla vittoria di Edoardo Affini davanti a Stefan Kung e a Mattia Cattaneo. Una doppia medaglia azzurra che la selezione italiana proverà a rimpolpare già dasarà il giorno della nuova mixed relay: saranno sei i sestetti a darsi battaglia per altre medaglie. Il formato sarà tre per tre: i primi 28.4 km percorsi dai tre uomini che daranno il cambio alle tre donne per i successivi 28.4 km. L’Italia si presenterà con Mirco Maestri, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo al maschile, mentre al femminile ci saranno Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti.