Francia-Italia le formazioni ufficiali | en-plein azzurro per l’Inter!

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alle ore 20.45 è in programma, gara valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League. Luciano Spalleti non risparmia nessuno dei giocatori del, in campo dal primo minuto. TRASFERTA – Niente riposo per i giocatori delimpegnati questa sera in. Luciano Spalletti sa bene quanto sia importante partire con una vittoria in questa UEFA Nations League e a Parigi vuole puntare sui suoi uomini migliori per cercare di ribaltare i pronostici e trovare un risultato che risolleverebbe il morale attorno alla nazionalena dopo il flop a EURO 2024. Per quanto riguarda i nerazzurri saranno regolarmente in campo dal primo minuto Federico Dimarco, Davide Frattesi (che prende il posto dell’indispnibile Nicolò Barella) e anche Alessandro Bastoni, reduce da un affaticamento muscolare.