Fa male essere battuti da chi è meno disabile di te Lo sfogo di Porcellato sulle diversità alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quando Francescaha tagliato il traguardo nella prova in linea della handbike alladi Parigi il telecronista della Rai ha commentato in diretta: “Quell’esultanza ci aiuta a sottolineare che non tutti i quarti posti sono uguali”. Perchéera arrivata per l’appunto solo quarta, ma aveva esultato come se fosse finita sul podio.il tema delleè un corollario costante dell’evento in sé. Ma mentre si è fatta un’enorme bagarre mediatica sul genere, per il caso di Valentina Petrillo, dal Telegraph in giù “troppo uomo per gareggiare tra le donne” (vi ricordate la pugile Khelif?), resta il punto: i vantaggi, più oindebiti, che alcuni atleti hanno sugli altri per evidenti differenze fisiche. ValeOlimpiadi e a maggior ragioneha 54 anni.