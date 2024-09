La casa dei sogni acquistata per soli 35mila euro | il caso fa il giro del mondo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Immaginatevi di acquistare per pochi soldi unaper poi scoprire anni dopo che quell'abitazione ha un valore economico immenso. È quanto accaduto a Covian e sua moglie Chiyoko nel 2017. I due per questioni di lavoro furono costretti ad andare a vivere dal North Carolina al Giappone, a Iwakuni, una città nella prefettura di Yamaguchi. I due inizialmente pensarono a una situazione provvisoria finché come riporta il Messaggero "dopo cinque anni qui, mi sentivo a mio agio e mi piaceva stare qui, così abbiamo deciso che saremmo rimasti in un modo o nell'altro", ha raccontato Covian a Business Insider. I due presero così la decisione di acquistare una delle 8,5 milioni di case "akiya", situata in una zona rurale.