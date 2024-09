Nei primi 7 mesi dell’anno 577 morti sul lavoro in aumento rispetto al 2023 | i dati dell’Inail

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Aumentano isulin Italiaal. Neisette, le vittime sono state 577, il 3,2 per cento in più come confermato dall’Inail che ha presentato ianalitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate entro luglio. La maggior parte dei decessi è verificata nel settore industria e servizi, dove sono saliti dai 484 dello stesso periodoa 486. Aumentano ianche nell’agricoltura – da 59 a 71 – e per il Conto Stato, da 16 a 20. L’Inail ha anche registrato 79 decessi nelle costruzioni (contro i 58 del), 55 nel comparto manifatturiero (51 nel), 32 nel commercio (come nel) e 22 nel noleggio e servizi di supporto alle imprese (20 nel), mentre il trasporto e magazzinaggio registra 46 decessi denunciati contro i 61 del