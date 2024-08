Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 31 agosto 2024) I brasiliani ci hanno sfamato con le gif di Gretchen, ma da oggi nessun account che ha un ip inriesce a connettersi a X, il fuilhail sito? La questione è politica: il giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema Federale ha ordinato la sospensione di X in tutto ildopo che la società dinon ha proceduto alla nomina di un rappresentante legale nel Paese. Per applicare la decisione, il giudice ha ordinato la convocazione dell’Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) e delle società che forniscono servizi Internet nel Paese. Una decisione che non è ovviamente piaciuta adche ha parlato di democrazia e libertà. “La libertà di parola è il fondamento della democrazia e uno pseudo-giudice non eletto inla sta distruggendo per scopi politici“.