Microsoft e Google sulle AI è allarme rosso Acqua ed elettricità consumi futuri insostenibili

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le politiche Green prevedono che fra pochi anni nel mondo non si utilizzi più il carbone e che vi sia un passaggio a forme di energia sempre più pulita. Ma ultimamente questo obiettivo sembra allontanarsi. E la “colpa” è delle intelligenze artificiali. Che già nel 2023, con la loro diffusione, secondo i dati raccolti da sole hanno consumato più energia di un Paese come la Nigeria (224 milioni di abitanti) o dell’Irlanda, e più di una media nazione europea come la Croazia. D’altronde, l’sull’impossibilità di sostenere l’attuale sviluppo tecnologico da un punto di vista energetico è stata sottolineata poco tempo fa da uno che se ne intende di sicuro: Elon Musk, il proprietario di Tesla.