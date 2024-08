Sbanda con la motocicletta Esperto centauro perde la vita sotto gli occhi della figlia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ha perso il controllosua potente Ktm 1290 proprio in prossimitàrotatoria che si trova sulla provinciale che collega Tromello a Garlascogliche lo stava seguendo in auto. Mauro Simonovi, 58 anni, residente a Corvino San Quirico, nell’Oltrepò Pavese, non ha avuto scampo. Le ragioni del sinistro, avvenuto intorno alle 22 di martedì, sono ancora in fase di accertamento da partepolizia stradale intervenuta per i rilievi dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Simonovi era un motociclista. Martedì sera era stato a cena in Lomellina, a Morta, e quando è avvenuto lo schianto fatale con tutta probabilità si stava spostando verso casa.