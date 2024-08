Le pagelle Difesa impeccabile | la porta resta inviolata Aurelio vivace sulla fascia Nagy maratoneta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) SARR 7: si erge a protagonista con una straordinaria parata al setteconclusione di Rizzo Pinna, ottima la respinta sul fendente dalla distanza di Fumagalli, si supera deviando in angolo una bordata dello stesso attaccante cosentino, comunque in un’azione viziata da offside. WISNIEWSKI 7: incisivo e determinato nel chiudere i varchi agli avversari, impegna di testa il portiere di casa. Non male nelle sue sortite palla al piede. MATEJU 7: adottato centrale di sinistra, si distingue per buone scelte di tempo nelle chiusure, la sua scivolata risolutrice sull’accorrente Kouan vale un gol. BERTOLA 6,5: perspicace nello stoppare gli inserimenti in velocità di Kouan, reattivo al punto giusto negli anticipi, prova la via del gol con un colpo di testa che incoccia il corpo di Mateju. Non gli manca il coraggio, determinanti due suoi interventi in scivolata in area di rigore.